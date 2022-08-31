Разведка США: России не хватает военных

Российская армия в Украине испытывает острую нехватку личного состава и ищет способы повысить численность своих войск, полагают в Вашингтоне. Об этом сообщает CNN.

"Мы полагаем, что российское Минобороны пытается восполнить этот дефицит, набирая военнослужащих-контрактников – в частности, побуждая получивших ранения солдат снова вернуться на поле боя, нанимая сотрудников из частных охранных компаний и выплачивая бонусы призывникам", - рассказал телекомпании неназванный американский чиновник.

Эта информация основывается на данных разведки США, степень секретности которых недавно была понижена. Ее подтвердили телекомпании два сотрудника американской администрации. По их словам, есть заслуживающие доверия сообщения о том, что Минобороны РФ, по всей вероятности, начнет набирать в Украине отбывающих наказание преступников в обмен на помилование и денежную компенсацию.

CNN напоминает, что в начале августа Пентагон оценивал потери российской армии с начала полномасштабного вторжения в Украину в 80 тыс. убитых и раненых.