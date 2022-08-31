Вся Индия говорит об арестованном в Азербайджане убийце певца и политика

Отдел информации 10:07

В мае этого года индийская пресса сообщила о гангстере Сачине Чапане Бишной, который сбежал в Азербайджан по поддельному паспорту после организации в штате Пенджаб убийства известного рэпера, актера и политика Сидху Мус Валы (имя при рождении - Шубхдип Сингх Сидху). Арест гангстера в Азербайджане вызвал широкий резонанс в Индии. Местная полиция готовится направить в Баку документы для экстрадиции преступника уже в ближайшее время.

Индийские СМИ сообщают, что брат Сачина, Бишной Анмол, также причастный к убийству, бежал по поддельному паспорту из Индии в Непал, потом в Канаду, после чего перебрался в Кению. По данным специальной следственной группы, расследовавшей убийство Мус Валы, ей удалось установить местонахождение Анмола Бишного после ареста в Азербайджане его брата. Генеральный директор полиции Пенджаба Гаурав Ядав заявил, что маршрут передвижения Сачина Бишной был установлен в ходе разведывательной операции.

«Он вылетел из Дели в Дубай по поддельному паспорту. При поддержке центральных властей Индии мы отследили, как Бишной добирался из Дубая в Азербайджан. Там идет суд, и мы надеемся, что в скором времени преступник будет экстрадирован в Индию и предстанет перед судом», — говорит начальник полиции. Гаурав Тура, начальник полиции города Манса в Пенджабе, член специальной следственной группы, созданной для расследования убийства певца, сообщил журналистам, что в данный момент идет работа над документами, необходимыми для экстрадиции убийцы из Азербайджана.

«Мы согласовываем свою деятельность с центральными правоохранительными органами Азербайджана, полагаем, документы для экстрадиции будут готовы в течение недели. Мы также направим необходимые запросы для ареста в Кении Анмола Бишной», — сказал начальник полиции. По данным специальной следственной группы, Сачин Бишной получил поддельные паспорта для себя, своего брата и еще двух преступников, причастных к убийству, в региональном паспортном столе Дели.