Вся Индия говорит об арестованном в Азербайджане убийце певца и политика
В мае этого года индийская пресса сообщила о гангстере Сачине Чапане Бишной, который сбежал в Азербайджан по поддельному паспорту после организации в штате Пенджаб убийства известного рэпера, актера и политика Сидху Мус Валы (имя при рождении - Шубхдип Сингх Сидху). Арест гангстера в Азербайджане вызвал широкий резонанс в Индии. Местная полиция готовится направить в Баку документы для экстрадиции преступника уже в ближайшее время.
Индийские СМИ сообщают, что брат Сачина, Бишной Анмол, также причастный к убийству, бежал по поддельному паспорту из Индии в Непал, потом в Канаду, после чего перебрался в Кению. По данным специальной следственной группы, расследовавшей убийство Мус Валы, ей удалось установить местонахождение Анмола Бишного после ареста в Азербайджане его брата.
Генеральный директор полиции Пенджаба Гаурав Ядав заявил, что маршрут передвижения Сачина Бишной был установлен в ходе разведывательной операции.
«Он вылетел из Дели в Дубай по поддельному паспорту. При поддержке центральных властей Индии мы отследили, как Бишной добирался из Дубая в Азербайджан. Там идет суд, и мы надеемся, что в скором времени преступник будет экстрадирован в Индию и предстанет перед судом», — говорит начальник полиции.
Гаурав Тура, начальник полиции города Манса в Пенджабе, член специальной следственной группы, созданной для расследования убийства певца, сообщил журналистам, что в данный момент идет работа над документами, необходимыми для экстрадиции убийцы из Азербайджана.
«Мы согласовываем свою деятельность с центральными правоохранительными органами Азербайджана, полагаем, документы для экстрадиции будут готовы в течение недели. Мы также направим необходимые запросы для ареста в Кении Анмола Бишной», — сказал начальник полиции.
По данным специальной следственной группы, Сачин Бишной получил поддельные паспорта для себя, своего брата и еще двух преступников, причастных к убийству, в региональном паспортном столе Дели.
Индийская пресса пишет, что преступник и убийца Сачин Бишной родился в 1997 году, он родственник главаря пенджабской мафии Лоуренса Бишной. Отмечается, что Сачин Бишной является членом банды «Гау Ракша Дал», действующей в штате Пенджаб. Есть информация, что Сачин организовал убийство певца по заданию проживающего в Канаде индийского гангстера Голди Брара и Лоуренса Бишной, находящегося в настоящее время под арестом. Но пока неясно, кто «заказал» мафиози убийство популярного политика и рэпера.