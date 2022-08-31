Токаев объявил досрочные президентские выборы и амнистию для участников январских протестов

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с посланием народу, в котором объявил амнистию для участников протестов в январе и предложил провести внеочередные президентские выборы осенью 2022 года, говорится в сообщении пресс-службы Акорды.

«Этой осенью я предлагаю провести внеочередные президентские выборы», - заявил Касым-Жомарт Токаев.

Он сообщил, что для успешной реализации кардинальных и всесторонних реформ на пути построения справедливого Казахстана необходим новый мандат доверия населения.

«Для меня интересы государства превыше всего. Поэтому я готов сократить срок полномочий и пойти на внеочередные президентские выборы. Я также много размышлял и пришел к выводу, что необходимо пересмотреть количество и продолжительность сроков полномочий президента. Предлагаю ограничить мандат президента одним сроком продолжительностью 7 лет. Но переизбрание запрещено», - добавил президент, слова которого приводит КазТАГ.

Президент Казахстана также объявил амнистию участникам январских протестов. Он заявил, что сейчас казахстанцам как никогда важно единство. «Те, кто участвовал в забастовке, и сотрудники силовых структур - наши граждане. Они надеются не только на то, что суд будет справедливым, но и на то, что общество будет снисходительным. Государство снизило наказание гражданам, участвовавшим в январском инциденте, но не совершившим тяжкого преступления. Некоторые из нарушивших закон осознали свою вину и раскаялись в своих прошлых поступках. Я думаю, что лучше относиться к ним с прощением. Поэтому я принял решение объявить единовременную амнистию участникам январских событий», - заявил глава Казахстана.

Он подчеркнул, что амнистия не коснется основных деятелей, причастных к организации беспорядков, а также обвиняемых в государственной измене и попытке насильственной смены власти.