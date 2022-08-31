Арзуманяна все же арестовали

Снова арестован бывший командующий армией карабахских сепаратистов Микаэл Арзуманян. Об этом в четверг, 1 сентября, сообщил в соцсетях его адвокат Ерем Саркисян.

Несколько дней назад СМИ сообщали, что Микаэл Арзуманян был арестован по пути из Ханкенди в Армению. Занимавший во время 44-дневной войны пост «министра обороны» генерал Арзуманян был арестован за «халатность, нерешительность и отсутствие профессионализма в ходе боев за Шушу, приведших к потере города и многочисленным человеческим жертвам». В среду, 31 августа, стало известно, что срок задержания Арзуманяна истек, и решением суда он был освобожден.

Арзуманян обвиняется по статье 375 (о военной должностной халатности) УК Армении.

Отметим, что Арзуманян получил «должность» за 12 дней до окончания войны после того, как его предшественник генерал Джалал Арутюнян был «выведен из строя» в результате атаки азербайджанского беспилотника.