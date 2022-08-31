Таинственная гибель главы совета директоров «Лукойла»
Под окнами Центральной клинической больницы в Москве нашли мертвым председателя совета директоров компании «Лукойл» Равиля Маганова.
РЕН ТВ пишет, что бизнесмен мог выпасть из окна ЦКБ на шестом этаже. Пока полные обстоятельства гибели Маганова неизвестны. Отмечается, что глава совдира находился в больнице на лечении.
В настоящий момент на месте ЧП работают сотрудники правоохранительных органов. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются, пишут российские СМИ.
Равиль Маганов родом из города Альметьевск Республики Татарстан. Имеет звание «Почетный нефтяник» и правительственные награды. В 1977 году окончил Московский институт нефтехимической и газовой промышленности имени Губкина. К трудовой деятельности приступил сразу после окончания учебы. В 1993 году Маганов начал работу в «Лукойле» на посту вице-президента по нефтедобыче. В 2006 году назначен первым исполнительным вице-президентом компании. В должности продолжил заниматься решением задач, связанных с разведкой и добычей углеводородов. Член правления ПАО «Лукойл».
В мае этого года сообщалось о гибели бывшего топ-менеджера той же компании, миллиардера Александра Субботина. Он умер в Москве в ходе шаманской сессии.