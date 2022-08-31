Таинственная гибель главы совета директоров «Лукойла»

РЕН ТВ пишет, что бизнесмен мог выпасть из окна ЦКБ на шестом этаже. Пока полные обстоятельства гибели Маганова неизвестны. Отмечается, что глава совдира находился в больнице на лечении.

В настоящий момент на месте ЧП работают сотрудники правоохранительных органов. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются, пишут российские СМИ.

Равиль Маганов родом из города Альметьевск Республики Татарстан. Имеет звание «Почетный нефтяник» и правительственные награды. В 1977 году окончил Московский институт нефтехимической и газовой промышленности имени Губкина. К трудовой деятельности приступил сразу после окончания учебы. В 1993 году Маганов начал работу в «Лукойле» на посту вице-президента по нефтедобыче. В 2006 году назначен первым исполнительным вице-президентом компании. В должности продолжил заниматься решением задач, связанных с разведкой и добычей углеводородов. Член правления ПАО «Лукойл».

В мае этого года сообщалось о гибели бывшего топ-менеджера той же компании, миллиардера Александра Субботина. Он умер в Москве в ходе шаманской сессии.