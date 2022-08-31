США прекратят продавать чипы в Россию и Китай

Соединенные Штаты ввели ограничения на экспорт сложных чипов в Россию и Китай. Такое решение приняла администрация президента Джо Байдена, пишет The New York Times.

Ограничения коснутся высокопроизводительных моделей чипов (от компаний Nvidia и Advanced Micro Devices). Они попали под ограничения из-за того, что могут использоваться в суперкомпьютерах.

В Белом доме считают, что Москва и Пекин могут использовать технологии для слежки за людьми, идентификации лиц на фотографиях и видео, а также для военных целей.