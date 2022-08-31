Ильхам Алиев написал Мирзиёеву

"За последний период под вашим руководством братский Узбекистан прошел большой путь развития. Укрепление государственности, социально-экономическое развитие страны, эффективная деятельность в рамках международных и региональных организаций и повышение изо дня в день авторитета в мире стали возможны благодаря Вашему лидерству, мудрой и дальновидной политике.

Азербайджано-узбекские межгосударственные связи исходят из братства, исторической дружбы и привязанности к общим культурным корням наших народов. Нынешнее успешное развитие и расширение нашего многостороннего сотрудничества, основанного на этих добрых традициях и прочном фундаменте, нашего стратегического партнерства, опирающегося на взаимное доверие и уверенность, вызывают удовлетворение. Я хотел бы также особо отметить наше успешное сотрудничество и взаимную поддержку в рамках международных институтов.

Уверен, что традиционные дружественные связи и представляющее взаимный интерес сотрудничество между Азербайджаном и Узбекистаном будут и впредь развиваться по восходящей и углубляться нашими совместными усилиями в интересах наших народов.

В этот праздничный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, братскому народу Узбекистана - постоянного мира и процветания", - говорится в письме.