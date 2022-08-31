Британская разведка: украинцы продолжают наступление на южном фронте

С 30 по 31 августа Вооруженные силы Украины продолжали наступательные операции на юге страны, сопровождая их интенсивными дальними ударами по российским пунктам управления и тылового обеспечения на всей территории захваченной РФ зоны, говорится в сводке военной разведки Британии.

Минобороны Украины также опубликовало видеозапись применения украинскими самолетами высокоскоростных противорадиолокационных ракет (HARM), отмечают британские военные. Россия ранее заявляла, что обнаружила фрагменты этих ракет, предназначенных для обнаружения и уничтожения радаров.

Россия отдает приоритет сильной наземной противовоздушной обороне - радиолокационное покрытие, которое ее обеспечивает, критически необходимо для продолжения операции в Украине, говорится в сводке.

Потери российских радаров из-за атак ракетами HARM станут серьезным ударом по и без того проблемной ситуационной осведомленности России, отмечают в британской разведке.