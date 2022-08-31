Инара Рафикгызы 11:19

В Гянджинском суде по тяжким преступлениям завершился процесс над 57-летним Ильхамом Хагвердиевым, жителем Геранбойского района, обвиняемым в убийстве двух человек. По информации haqqin.az, убийство произошло 6 февраля текущего года в селе Гарасулейманлы. Причиной инцидента стали давние земельные споры между односельчанами, которые в итоге и привели Ильхама Хагвердиева на скамью подсудимых.

Обвиняемый, который утверждает, что спорный участок земли принадлежит ему по решению суда, наехал на своей машине на 62-летнюю Салми Намазову, за которую вступился ее брат Пярвиз Намазов. В завязавшейся перепалке Хагвердиев вначале ударил ножом Пярвиза, после чего этим же холодным оружием перерезал горло лежащей на земле Салми. От полученных ранений брат и сестра Намазовы скончались. Хагвердиев вызвал полицию, а на следствии полностью признал свою вину по предъявленному обвинению. «В 1997 году, когда в Геранбойском районе проводилась аграрная реформа, государство выделило мне 1,82 гектара паевой земли, - рассказал обвиняемый на следствии. – Два с половиной гектара земли получили и мои братья. Земля была передана мне и братьям на основании государственного акта. Так как я долгое время жил и работал в России, односельчане засаживали мой участок различными сельхозкультурами. В 2014 году я вернулся из России, выкупил у братьев их земельные участки и получил выписку, подтверждающую мое право собственности на них. Всего мне досталось 4,3 гектара земли. В 2016 году я выкупил землю и у других односельчан. После этого Салми Намазова стала претендовать на часть моей земли». Согласно показаниям обвиняемого, его односельчанка Салми Намазова обратилась с иском против Хагвердиева в Геранбойский районный суд. Иск был отклонен, и судья вынес постановление в пользу подсудимого (потерпевшие утверждают обратное и говорят, что суд, наоборот, вынес решение в пользу покойной Намазовой – ред.). На это решение была подана апелляция в Гянджинский апелляционный суд, которая также не была удовлетворена. После этого Хагвердиев на некоторое время уехал в Россию, а вернувшись в Азербайджан в 2019 году, подал в суд иск против Намазовой, на основании которого была произведена экспертиза, подтвердившая, что Намазова незаконно заняла часть земельного участка Хагвердиева. После чего представители соответствующих структур оградили его в пользу обвиняемого.