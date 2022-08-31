Не поделили землю: жестокое убийство в Геранбое haqqin.az из зала суда
В Гянджинском суде по тяжким преступлениям завершился процесс над 57-летним Ильхамом Хагвердиевым, жителем Геранбойского района, обвиняемым в убийстве двух человек.
По информации haqqin.az, убийство произошло 6 февраля текущего года в селе Гарасулейманлы. Причиной инцидента стали давние земельные споры между односельчанами, которые в итоге и привели Ильхама Хагвердиева на скамью подсудимых.
Обвиняемый, который утверждает, что спорный участок земли принадлежит ему по решению суда, наехал на своей машине на 62-летнюю Салми Намазову, за которую вступился ее брат Пярвиз Намазов. В завязавшейся перепалке Хагвердиев вначале ударил ножом Пярвиза, после чего этим же холодным оружием перерезал горло лежащей на земле Салми. От полученных ранений брат и сестра Намазовы скончались. Хагвердиев вызвал полицию, а на следствии полностью признал свою вину по предъявленному обвинению.
«В 1997 году, когда в Геранбойском районе проводилась аграрная реформа, государство выделило мне 1,82 гектара паевой земли, - рассказал обвиняемый на следствии. – Два с половиной гектара земли получили и мои братья. Земля была передана мне и братьям на основании государственного акта. Так как я долгое время жил и работал в России, односельчане засаживали мой участок различными сельхозкультурами. В 2014 году я вернулся из России, выкупил у братьев их земельные участки и получил выписку, подтверждающую мое право собственности на них. Всего мне досталось 4,3 гектара земли. В 2016 году я выкупил землю и у других односельчан. После этого Салми Намазова стала претендовать на часть моей земли».
Согласно показаниям обвиняемого, его односельчанка Салми Намазова обратилась с иском против Хагвердиева в Геранбойский районный суд. Иск был отклонен, и судья вынес постановление в пользу подсудимого (потерпевшие утверждают обратное и говорят, что суд, наоборот, вынес решение в пользу покойной Намазовой – ред.). На это решение была подана апелляция в Гянджинский апелляционный суд, которая также не была удовлетворена.
После этого Хагвердиев на некоторое время уехал в Россию, а вернувшись в Азербайджан в 2019 году, подал в суд иск против Намазовой, на основании которого была произведена экспертиза, подтвердившая, что Намазова незаконно заняла часть земельного участка Хагвердиева. После чего представители соответствующих структур оградили его в пользу обвиняемого.
«Я увидел, что Намазова без спроса посадила на моей земле ячмень, - сказал подсудимый. – И решил вырыть трактором яму, чтобы установить бетонный столб на краю поля. Но явившиеся Намазовы стали оскорблять тракториста и пригрозили подать на меня заявление в полицию».
По словам подсудимого, Салми Намазова сама бросилась под его автомобиль, а ее брат напал на него с лопатой.
Жена погибшего Пярвиза Намазова заявила, что у нее на руках четверо малолетних детей и что ее муж занимался сельским хозяйством. «Причиной спора стали претензии Ильхама на наши земельные участки по берегу реки Горан, - рассказала вдова. - Шесть лет назад Салми купила у наших односельчан Асибы и Омара 5,2 гектара земли, а я оформила сделку на свое имя и получила выписку. Эта земля граничила с участком Ильхама, который посадил деревья на участке Асибы. После того как Салми купила землю, она потребовала вырубить их и подала апелляцию, и суд вынес решение в пользу Салми».
По словам вдовы, сын Хагвердиева Эльбрус участвовал в страшном преступлении своего отца и помогал ему.
Решением суда Ильхам Хагвердиев приговорен к 20 годам лишения свободы. По приговору первые два года он проведет в тюрьме, оставшиеся восемнадцать лет - в колонии строгого режима.