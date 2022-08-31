Адиль Асадов назначен комендантом Лачинского района
Как уже сообщалось, в соответствии с поручением президента Азербайджана министром внутренних дел создана временная комендатура Лачинского района, временным комендантом назначен начальник районного отдела полиции.
В четверг, 1 сентября, местные СМИ со ссылкой на старшего инспектора Бардинской региональной группы пресс-службы МВД Аслана Гияслы сообщили, что на административной территории Лачинского района возобновлена деятельность районного управления полиции. Начальник отдела полиции Лачинского района полковник полиции Адиль Асадов назначен комендантом Лачинского района.
На территории района сотрудниками полиции и военнослужащими Внутренних войск установлены посты. Обеспечение безопасности посещающих район организовано на высоком уровне.