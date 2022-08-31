Американские эксперты: Москва пытается убедить в провале украинского контрнаступления

Министерство обороны России начало информационную операцию с целью представить контрнаступление Украины как провальное практически сразу же после того, как о нем было объявлено 29 августа. Несколько видных военных блогеров - даже те, кто критиковал Кремль - поддерживают эту кампанию, говорится в ежедневной сводке американского Института изучения войны (ISW).

Другие блогеры продвигают нарратив о том, что западные кураторы Украины якобы подтолкнули Киев к преждевременному и/или слишком позднему началу контрнаступления.

Кремлевские СМИ распространяют утверждения о военно-гражданском конфликте между президентом Украины Владимиром Зеленским и украинским главнокомандующим Валерием Залужным, чтобы поддержать версию о том, что Зеленский пытался провести контрнаступление по неуместным политическим причинам, в то время как, по оценке Залужного, украинские силы будто бы не были к этому готовы, говорится в сообщении ISW.

Вместе с тем, по мнению американских экспертов, военные действия в масштабах этого контрнаступления не могут завершиться успехом или провалом за день или за неделю.

"Украинские власти давно признали, что у них нет огромной массы механизированных сил, которая потребовалась бы для проведения молниеносной операции по уничтожению российской обороны в Херсонской области или где-либо еще. Вместо этого они в течение нескольких месяцев создавали условия для наступления, атакуя и нарушая российские наземные линии связи, штабы и центры управления, а также системы логистики на юго-западе оккупированной Украины. Время начала контрнаступления соответствует наблюдаемой деградации боеспособности российских войск в западной части Херсонской области и связано с необходимостью как можно скорее начать освобождение оккупированных украинских территорий. Нет оснований полагать, что на выбор времени украинского контрнаступления существенно повлияли неуместные соображения или политические трения", - пишут эксперты.