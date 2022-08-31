В Минобороны рассказали о ситуации в Лачине

«Город Лачин и два села уже находятся под нашим контролем». Об этом журналистам сообщил начальник пресс-службы Министерства обороны, полковник-лейтенант Анар Эйвазов.

Эйвазов отметил, что в настоящее время подразделения азербайджанской армии осуществляют процесс уточнения позиций на контролируемых территориях и размещения подразделений в новых пунктах дислокации: «Инженерными войсками продолжается работа по очистке территорий от мин. Отмечу, что с 15 августа по сегодняшний день в городе Лачин обнаружено более 1300 противопехотных мин. Установлено, что эти мины после войны были произведены в Республике Армения. Это также показатель агрессии против армии и населения Азербайджана».

Анар Эйвазов отметил, что в настоящее время ведется работа по улучшению социально-бытовых условий военнослужащих: «Как и на других освобожденных территориях, здесь все будет организовано на очень высоком уровне».

Начальник пресс-службы также отметил, что в течение недели не было зафиксировано провокационной деятельности со стороны Армении в Лачине и окрестностях Лачина: «Азербайджанская армия в любой момент готова предотвратить любую провокацию».