Китай остановил поставки для российского КамАЗа
Китайская компания-производитель двигателей Weichai остановила поставки газовых двигателей КамАЗу из-за риска вторичных санкций. Об этом пишут российские СМИ.
Газовые двигатели из Китая ставили на газомоторные модели тягачей поколения К4, на самосвалы на метане и на автобусы «НефАЗ». Также в России у КамАЗа и Weichai есть совместное предприятие, производящее индустриальные и судовые двигатели.
Источники утверждают, что китайские власти предупредили корпорацию о рисках работы с российскими компаниями, попавшими под западные санкции. Прекращение поставок нарушило планы российского производителя по выпуску новых моделей автомобилей.
«Отсутствие такого партнера, как Weichai, может сильно навредить КамАЗу. В России действует госпрограмма развития газомоторного топлива на 19 млрд рублей. Плохо, что КамАЗ ради реализации этой программы не сподобился сделать хотя бы два семейства газовых двигателей. Сейчас производитель ставит под угрозу реализацию этой госпрограммы», - прокомментировал ситуацию независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев.
Ранее КамАЗ попал под западные санкции, после чего столкнулся с дефицитом американских двигателей Cummins, немецких коробок передач ZF и топливной аппаратуры Bosch.