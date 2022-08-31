Китай остановил поставки для российского КамАЗа

Китайская компания-производитель двигателей Weichai остановила поставки газовых двигателей КамАЗу из-за риска вторичных санкций. Об этом пишут российские СМИ.

Газовые двигатели из Китая ставили на газомоторные модели тягачей поколения К4, на самосвалы на метане и на автобусы «НефАЗ». Также в России у КамАЗа и Weichai есть совместное предприятие, производящее индустриальные и судовые двигатели.

Источники утверждают, что китайские власти предупредили корпорацию о рисках работы с российскими компаниями, попавшими под западные санкции. Прекращение поставок нарушило планы российского производителя по выпуску новых моделей автомобилей.