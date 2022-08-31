В Кремле обсуждают сроки присоединения «ДНР» и «ЛНР»

В Кремле рассматривают вариант проведения «референдумов» в «ДНР», «ЛНР» и на захваченных Россией территориях Украины до конца осени, сообщает РБК со ссылкой на источники, близкие к администрации президента России.

Согласно информации СМИ, готовясь к «референдумам», российские власти ориентировались на то, что в зависимости от военной ситуации они могут пройти в «близкой или отдаленной перспективе». Под близкой подразумевался сентябрь, под отдаленной - ноябрь.

Сценарий, согласно которому референдумы пройдут в сентябре, скорее всего, реализован не будет, утверждают источники. Одна из причин - российские войска пока еще не вышли к административным границам Донецкой области.