Семь человек умерли от отравления в Азербайджане
В августе в Клинический медицинский центр с отравлениями обратились 889 человек, сообщили в пресс-службе Центра.
Согласно сообщению, 164 из них поступили в токсикологическое отделение. 74 человека отравились лекарствами, 26 - уксусной кислотой, 1 - угарным газом, 2 - грибами, 11 - этиловым спиртом. Двое были госпитализированы из-за анафилаксии, 12 - из-за аллергической реакции, 2 - из-за ботулизма. 28 человек пострадали от змеиного укуса, 6 - от укуса насекомых.
Несмотря на усилия врачей, 7 человек (3 мужчины, 4 женщины) умерли.