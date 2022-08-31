Напомним, что в ходе государственного визита в Италию в 2020 году президента Азербайджана Ильхама Алиева с первой леди Мехрибан Алиевой они ознакомились со зданием, отведенным для посольства Азербайджана, президент Ильхам Алиев дал соответствующие поручения.

Завершены работы по восстановлению, капитальному ремонту и оснащению здания, приобретенного для посольства Азербайджана в Италии в городе Рим.

Отметим, что дипломатические отношения между Азербайджаном и Италией установлены с 1992 года. А в декабре 2003 года было учреждено посольство Азербайджанской Республики в Италии. С 2003 года и по настоящее время посольство осуществляет свою деятельность в различных зданиях на арендной основе. В настоящее время дипломатическое представительство нашей страны продолжит работу в своем независимом здании.

По соседству с новым зданием посольства также действуют посольства Австралии, Афганистана, Алжира, Ирана, Габона, Катара, Малайзии, Мексики, Таиланда, Йемена и других стран, консульские отделы посольств Канады, Перу, России.

Недвижимость, предназначенная для посольства, была построена в 40-х годах прошлого века и состоит из пятиэтажного здания, полуподвального этажа и земельного участка, сочетающих элементы монументалистического и неоклассического архитектурных стилей.

В здании находятся рабочие комнаты для нашей дипломатической делегации, консульский отдел, а на первом и втором этажах - комнаты и залы для презентаций азербайджанской культуры.

В то же время в здании при поддержке Фонда Гейдара Алиева были созданы комнаты культуры. В залах, где представлены жемчужины азербайджанской культуры, демонстрируются национальные ковры, костюмы, различные образцы музыки и народных ремесел. В здании также создана библиотека и имеется зал для организации временных выставок. В зале также могут быть организованы различные встречи, конференции, занятия. В настоящее время в зале при поддержке Фонда Гейдара Алиева проходит выставка картин под названием "Мой Азербайджан". На выставке представлены различные образцы изобразительного искусства Азербайджана.

В библиотеке представлены издания, посвященные культуре, искусству, истории Азербайджана, книги азербайджанских писателей на итальянском языке, а также произведения об Азербайджане, изданные итальянскими авторами в Италии.

Во дворе здания выставлены макеты Харыбюльбюль, автором которых являются победители международного фестиваля искусств "Харыбюльбюль".