В России начались военные учения с участием Китая

В России начались стратегические командно-штабные учения "Восток-2022", в которых задействованы свыше 50 тысяч военнослужащих, а также более 5000 единиц вооружения и военной техники.

Согласно сообщению Министерства обороны РФ, речь идет об "отработке оборонительных и наступательных действий" на семи полигонах Восточного военного округа, а также в акваториях и прибрежных зонах Охотского и Японского морей. В маневрах участвуют 140 летательных аппаратов, 60 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения.