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При организации Министерства культуры Азербайджана и поддержке Управления государственного заповедника города Шуша 26-28 августа в культурной столице Азербайджана – городе Шуша проходил проект "Şuşa yaradıcılıq emalatxanası" (Шушинская творческая мастерская) с участием творческих деятелей. В рамках проекта представители творческой сферы из Азербайджана и Турции посетили Шушинскую крепость, Дом Узеира Гаджибейли, разрушенный армянскими оккупантами, Дом-музей Бюльбюля, Мавзолей Моллы Панаха Вагифа, расстрелянные армянами памятники известным деятелям азербайджанской культуры – Натаван, Бюльбюлю и Узеиру Гаджибейли, побывали на Джыдыр дюзю.

Проект объединил около 30 творческих людей. Отметим, что цели данного проекта – через произведения искусства более подробно информировать мировую и местную общественность о совершенном на наших исторических землях вандализме и разрушенных памятниках, а также ближе познакомить с культурным наследием, богатой историей и традициями Азербайджана. Кроме того, в эти дни в городе Шуша проходит международный проект "Youth ArtCamp Shusha and Baku" ("Şuşa və Bakı Gənclər İncəsənət Düşərgəsi"/"Молодежный творческий лагерь - Шуша и Баку"). Международный проект "Youth ArtCamp Shusha and Baku" реализуется в рамках "Года города Шуша" 26 августа – 5 сентября 2022 года.