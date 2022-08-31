В Шуше презентованы международные проекты «Шушинская творческая мастерская» и «Молодежный творческий лагерь»
При организации Министерства культуры Азербайджана и поддержке Управления государственного заповедника города Шуша 26-28 августа в культурной столице Азербайджана – городе Шуша проходил проект "Şuşa yaradıcılıq emalatxanası" (Шушинская творческая мастерская) с участием творческих деятелей.
В рамках проекта представители творческой сферы из Азербайджана и Турции посетили Шушинскую крепость, Дом Узеира Гаджибейли, разрушенный армянскими оккупантами, Дом-музей Бюльбюля, Мавзолей Моллы Панаха Вагифа, расстрелянные армянами памятники известным деятелям азербайджанской культуры – Натаван, Бюльбюлю и Узеиру Гаджибейли, побывали на Джыдыр дюзю.
Проект объединил около 30 творческих людей.
Отметим, что цели данного проекта – через произведения искусства более подробно информировать мировую и местную общественность о совершенном на наших исторических землях вандализме и разрушенных памятниках, а также ближе познакомить с культурным наследием, богатой историей и традициями Азербайджана.
Кроме того, в эти дни в городе Шуша проходит международный проект "Youth ArtCamp Shusha and Baku" ("Şuşa və Bakı Gənclər İncəsənət Düşərgəsi"/"Молодежный творческий лагерь - Шуша и Баку").
Международный проект "Youth ArtCamp Shusha and Baku" реализуется в рамках "Года города Шуша" 26 августа – 5 сентября 2022 года.
Проект "Youth ArtCamp Shusha and Baku", реализуемый Министерством культуры, Национальной комиссией Азербайджана по делам ЮНЕСКО, посольством нашей страны в Испании и Национальной комиссией Андорры по делам ЮНЕСКО, организован для иностранных художников, которые, вдохновившись историческими местами и природой Азербайджана, создадут свои работы.
Было подчеркнуто, что данный проект, организованный в рамках международной программы "Youth ArtCamp", был основан в 2008 году по инициативе Национальной комиссии Андорры по делам ЮНЕСКО с целью поделиться опытом и ценностями, а также содействия международной гармонии, сосуществованию, взаимному уважению и сотрудничеству.
Основная цель этого международного проекта, осуществляемого под эгидой посла доброй воли ЮНЕСКО Хедвы Сер, наряду с демонстрацией произведений искусства, созданных иностранными художниками, также заключается в пропаганде фундаментальных ценностей ЮНЕСКО, включая защиту и поощрение устойчивого мира, разнообразия культурного самовыражения.
В проекте принимают участие художники из Азербайджана, Турции, США, Андорры, Беларуси, Казахстана и других стран.
Проект имеет большое значение для пропаганды в мире жемчужины многовековой богатой культуры, архитектуры и градостроительного искусства Азербайджана.
В рамках проекта, помимо города Шуша, также планируются поездки в Агдамский, Физулинский и Джебраильский районы.