«Большая семерка» ударит по нефтяным доходам России

Страны «Большой семерки» договорились о введении ценового потолка для российской нефти. Соглашение об этом может быть опубликовано 2 сентября, пишет The Wall Street Journal.

Сейчас стороны продолжают переговоры о деталях договора. Издание утверждает, что эта мера создаст «новый фронт противостояния с Россией», который ударит по доходам России от продажи энергоносителей. Участники G7 хотят установить цены на российскую нефть на уровне, который снизит доходы Москвы и одновременно не отобьет у нее желание поставлять сырье на мировой рынок.

Предполагается, что это сделают путем разрешения для западных страховых компаний страховать только те танкеры с российской нефтью, которые везут «черное золото» по удовлетворительной цене. Потолок стоимости нефти из России пока не определен.

«Большая семерка» также обсуждает последствия введения европейского нефтяного эмбарго, которое вступит в силу с 5 декабря 2022 года. Соединенные Штаты предполагают, что это разгонит цены на энергоносители.

Западные чиновники надеются, что к ограничениям присоединятся Турция, Египет, Южная Африка и другие.