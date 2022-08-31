Оппозиционер Али Алиев избил сокамерника
Председателя Партии граждан и развития, оппозиционера Али Алиева могут вновь привлечь к следствию, передают местные СМИ.
На этот раз А.Алиев обвиняется в нанесении телесных повреждений своему сокамернику в бакинском следственном изоляторе.
Расследование по данному вопросу ведется в Управлении полиции Сабунчинского района. Али Алиев уже допрошен в качестве свидетеля на основании показаний потерпевшего.
В свою очередь, оппозиционер заявил, что обвинения, прозвучавшие в его адрес, являются ложными и провокационными. Али Алиев утверждает, что его сокамерник сам себя ударил, чтобы увеличить срок его пребывания под стражей.