Азербайджан и Италия развивают научные связи фото; обновлено
В Риме состоялась церемония обмена подписанными соглашениями об академическом сотрудничестве между Университетом ADA и пятью ведущими высшими учебными заведениями Италии в связи с определением рамок сотрудничества по Итало-Азербайджанскому университету, созданием факультетов и программ.
В мероприятии принял участие президент Азербайджана Ильхам Алиев.
После обмена документами выступил президент Ильхам Алиев.
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