Азербайджан и Италия развивают научные связи фото; обновлено

В Риме состоялась церемония обмена подписанными соглашениями об академическом сотрудничестве между Университетом ADA и пятью ведущими высшими учебными заведениями Италии в связи с определением рамок сотрудничества по Итало-Азербайджанскому университету, созданием факультетов и программ.

В мероприятии принял участие президент Азербайджана Ильхам Алиев.

После обмена документами выступил президент Ильхам Алиев.