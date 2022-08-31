Мирзиёев рассказал о пяти задачах для обновления Узбекистана
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обозначил пять приоритетных задач для власти, которые нужно выполнить до 2026 года. Это необходимо для обновления страны, пишет агентство Фергана.
Первой задачей стало создание благоприятных условий в сфере образования. Для этого президент поручил чиновникам пересмотреть школьные программы, методики обучения и содержание учебников. Планируется строительство новых школ.
Следующей важной задачей Шавкат Мирзиёев считает укрепление независимости судебной системы. «До тех пор, пока судебная система не станет независимой, наше общество не будет развиваться. Каждый, кто обратится в судебные органы, должен убедиться, что здесь верховенствуют закон и справедливость», - заявил он.
Третьей задачей стало развитие предпринимательства. Для этого в Узбекистане будут уменьшать налоги, создавать дополнительные рабочие места, сокращать бедность, увеличивать доходы населения.
Четвертыми и пятыми задачами стали расширение доступа населения к качественным и квалифицированным медицинским услугам и улучшение обеспечения питьевой водой. Последний пункт особенно актуален для регионов, где существует проблема водоснабжения. Там будут реализованы отдельные программы по снабжению чистой питьевой водой и улучшению ее качества.