Федерация велоспорта будет напрямую работать с ветеранами войны

В целях физической реабилитации ветеранов и участников войны, героически сражавшихся за освобождение наших земель от оккупации, занятия спортом, а также пропаганды здорового образа жизни в обществе в Федерации велоспорта Азербайджана создан Отдел по работе с ветеранами.

Руководить отделом на общественных началах будет ответственный сотрудник Министерства оборонной промышленности, герой Отечественной войны Газанфар Агаев.

Новое структурное подразделение будет тесно сотрудничать с ветеранами и участниками войны, чтобы они могли максимально использовать возможности Федерации. Федерация велоспорта будет проводить мероприятия для восстановления физического здоровья и эффективной организации досуга ветеранов.

В качестве первого такого мероприятия планируется проведение велосипедного марша ветеранов в преддверии Дня памяти шехидов - 27 сентября.