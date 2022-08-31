В Ереване объяснили разгон антироссийского митинга

«Антироссийский митинг в Ереване 24 августа был пресечен, чтобы избежать конфликтной ситуации». Об этом заявил в четверг, 1 сентября, замначальника полиции Армении Ара Фиданян.

Он отметил, что правоохранительные органы задержали участников акции на прошлой неделе, 24 августа.

«Протестующие собрались на площади Свободы в центре Еревана, но митинг провести не удалось. Одно лишь уведомление о проведении собрания не означает автоматически, что такое проведение возможно. Законом предусмотрены случаи ограничения свободы собраний в случае вероятности определенных действий против общественного порядка», - сказал он, добавив, в случае разрешения митинга это бы могло перерасти в серьезные стычки.