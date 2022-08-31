Россия закупит «дружественные валюты» на миллиарды

Российские власти рассматривают покупку $70 млрд в юанях и других «дружественных» валютах, чтобы замедлить рост рубля, пишет Bloomberg.

Этот план одобрила глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина. Если покупки совершатся, то Россия перейдет к более долгосрочной стратегии продажи активов в китайской валюте для финансирования инвестиций.

Эксперты утверждают, что план несет определенные риски. Например, продажа активов в юанях «требует отдельного соглашения с Китаем, которого будет очень трудно добиться в условиях кризиса». Другие валюты, такие как дирхам ОАЭ, подвержены «высоким политическим рискам», а турецкая лира сталкивается с серьезными рисками девальвации.