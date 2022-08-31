Экс-президент Ющенко: Киев не пойдет на переговоры с Москвой

Киев не сядет за стол переговоров с Москвой, несмотря на призывы нынешних и бывших лидеров западных стран, заявил экс-президент Украины Виктор Ющенко в интервью «Украинской правде».

«Шрёдер три недели назад обратился: «Украинцы, садитесь за стол переговоров!». Перед этим полтора месяца назад Киссинджер: «Слушайте, украинцы, ну разве вы не понимаете, что, возможно, Крым тот отдайте, отдайте тот Донбасс, что это для вас принципиально? Самое главное - «мир, труд, май». Из Европы, я не буду называть имена, но приезжали вместе президенты и премьеры с одним посылом для президента Зеленского: «Садись за стол, садись за стол, потом разберемся», - рассказал Ющенко.

По словам экс-президента, украинцы сейчас не дадут «любому политику - региональному, с левого крыла, с правого крыла или центральной власти сесть за стол и говорить «давайте мы заплатим за мир какой-то частью национальной суверенной территории, да в голову это не придет никому».