Перед наступлением на Херсон американцы провели учения с армией Украины

США советовали Киеву ограничить контрнаступление по целям и территории, чтобы не увязнуть на нескольких фронтах. Для подготовки к маневрам Пентагон провел с украинскими генералами «военные игры» - аналитические учения, которые были призваны помочь ВС Украины понять, какие силы необходимо собрать, чтобы добиться успеха в различных сценариях, пишет CNN со ссылкой на американских чиновников и украинские источники.

Первоначально украинцы рассматривали возможность более широкого контрнаступления, но затем сузили свою миссию на юге, в Херсонской области, заявили представители США и Украины.

«США и Украина ведут рабочий диалог между военными на нескольких уровнях. Мы не будем комментировать детали этих контактов. Мы предоставляем украинцам информацию, чтобы помочь им лучше понять угрозы, с которыми они сталкиваются, и защитить свою страну... Украинцы сами принимают окончательные решения для своих операций», - рассказал бригадный генерал Пэт Райдер.

Вопрос, насколько успешно Украина сможет вернуть утраченные территории, остается открытым, сообщают CNN источники, знакомые с разведданными.

Тем не менее западные советники Украины говорят, что украинские военные находятся в гораздо более конкурентных условиях с Россией, чем предполагалось даже несколько месяцев назад. Россия по-прежнему сохраняет превосходство в общей численности личного состава и массированной артиллерии. Однако украинские возможности, подкрепленные современным западным вооружением и подготовкой, закрыли важный пробел.

Высокопоставленный представитель НАТО сказал CNN, что пока рано говорить о масштабах украинского наступления, но действия ВСУ уже повлияли на способность России пересечь Днепр. Еще один чиновник назвал умной стратегией атаки в Крыму.