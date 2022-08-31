По делу Арзуманяна допросили и Сейрана Оганяна

До того, как бывшему командующему незаконных вооруженных формирований карабахских сепаратистов Микаэлу Арзуманяну предъявили обвинение, в статусе свидетеля был допрошен экс-министр обороны Армении, глава оппозиционной фракции «Армения» Сейран Оганян.

Сам бывший глава оборонного ведомства Армении в беседе с газетой «Жоховурд» подтвердил данную информацию.

«Конечно, и меня допросили. В Шушу я отправился добровольцем и в рамках своих возможностей пытался помочь в организации обороны города. Ответственность за поражение в боях за город лежит на органах государственного и военного управления», - сказал Оганян.

Напомним, что сегодня, 1 сентября, стало известно, что экс-командующий армией карабахских сепаратистов Микаэл Арзуманян был арестован. В конце августа он был задержан по дороге в Армению и подвергнут приводу.