Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az 14:45

Президент Азербайджана Ильхам Алиев отбыл в Италию с рабочим визитом по официальному приглашению президента Серджио Маттареллы. Визит, который продлится два дня, приурочен к 30-летию установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Италией. Предыдущий визит президента Азербайджана в Италию состоялся в феврале 2020 года. Тогда был подписан важный межгосударственный документ – «Совместная декларация об укреплении многопланового стратегического партнерства».

Ожидается, что в ходе нынешнего визита стороны обсудят актуальные вопросы, возникающие по ряду направлений в процессе реализации настоящей декларации, и в том числе определят очередные шаги по дальнейшему расширению сотрудничества. Согласно протоколу, Ильхам Алиев проведет в рамках визита несколько встреч с президентом Италии Серджио Маттареллой и исполняющим обязанности премьер-министра Марио Драги. Отметим, что визит президента Азербайджана совпал с политическим кризисом, разразившимся в Италии не так давно: не сумев достичь в парламенте консенсуса между партиями по законодательным вопросам, премьер-министр Марио Драги объявил о своей отставке. Досрочные парламентские выборы назначены на 25 сентября. До этого обязанности премьер-министра будет исполнять Марио Драги, а его кабинет продолжит действовать, но с ограниченными полномочиями. Согласно традиции, в период функционирования временного правительства Италия не принимает высоких зарубежных визитеров, не проводятся встречи с официальными иностранными делегациями, а также не принимает решения по вопросам внутренней и внешней политики.

Но тот факт, что визит президента Азербайджана в Италию все-таки состоялся, свидетельствует о важности, которую в Риме придают стратегическим отношениям с Баку. Не случайно Италия считает Азербайджан своим важнейшим партнером на Южном Кавказе, отношения с которым являются одним из приоритетов ее внешней политики, основанной на национальных интересах. В целом азербайджано-итальянские отношения всегда были многоплановыми, образцовыми и конструктивными. Среди всех стран-членов Европейского союза Италия, вне всякого сомнения, является политическим, экономическим и торговым партнером Азербайджана №1. Вместе с тем между Римом и Баку налажено тесное сотрудничество на самых разных международных площадках. В частности, Италия неизменно активно поддерживала укрепление сотрудничества Азербайджана с Европейским союзом и НАТО. Как известно, на протяжении многих лет итальяно-азербайджанские отношения сопровождались встречами на высшем уровне. Многократные визиты президента Азербайджана Ильхама Алиева в Италию сыграли в конечном счете решающую роль в выходе этих отношений на нынешний этап стратегического партнерства.