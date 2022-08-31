Италия нарушила традицию из-за Ильхама Алиева о главном событии дня
Президент Азербайджана Ильхам Алиев отбыл в Италию с рабочим визитом по официальному приглашению президента Серджио Маттареллы. Визит, который продлится два дня, приурочен к 30-летию установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Италией.
Предыдущий визит президента Азербайджана в Италию состоялся в феврале 2020 года. Тогда был подписан важный межгосударственный документ – «Совместная декларация об укреплении многопланового стратегического партнерства».
Ожидается, что в ходе нынешнего визита стороны обсудят актуальные вопросы, возникающие по ряду направлений в процессе реализации настоящей декларации, и в том числе определят очередные шаги по дальнейшему расширению сотрудничества.
Согласно протоколу, Ильхам Алиев проведет в рамках визита несколько встреч с президентом Италии Серджио Маттареллой и исполняющим обязанности премьер-министра Марио Драги.
Отметим, что визит президента Азербайджана совпал с политическим кризисом, разразившимся в Италии не так давно: не сумев достичь в парламенте консенсуса между партиями по законодательным вопросам, премьер-министр Марио Драги объявил о своей отставке.
Досрочные парламентские выборы назначены на 25 сентября. До этого обязанности премьер-министра будет исполнять Марио Драги, а его кабинет продолжит действовать, но с ограниченными полномочиями. Согласно традиции, в период функционирования временного правительства Италия не принимает высоких зарубежных визитеров, не проводятся встречи с официальными иностранными делегациями, а также не принимает решения по вопросам внутренней и внешней политики.
Но тот факт, что визит президента Азербайджана в Италию все-таки состоялся, свидетельствует о важности, которую в Риме придают стратегическим отношениям с Баку. Не случайно Италия считает Азербайджан своим важнейшим партнером на Южном Кавказе, отношения с которым являются одним из приоритетов ее внешней политики, основанной на национальных интересах.
В целом азербайджано-итальянские отношения всегда были многоплановыми, образцовыми и конструктивными. Среди всех стран-членов Европейского союза Италия, вне всякого сомнения, является политическим, экономическим и торговым партнером Азербайджана №1. Вместе с тем между Римом и Баку налажено тесное сотрудничество на самых разных международных площадках. В частности, Италия неизменно активно поддерживала укрепление сотрудничества Азербайджана с Европейским союзом и НАТО.
Как известно, на протяжении многих лет итальяно-азербайджанские отношения сопровождались встречами на высшем уровне. Многократные визиты президента Азербайджана Ильхама Алиева в Италию сыграли в конечном счете решающую роль в выходе этих отношений на нынешний этап стратегического партнерства.
Нынешний визит главы Азербайджана в Италию является седьмым по счету. В ходе предыдущего, который состоялся в феврале 2020 года, между двумя странами было подписано 28 документов, охвативших политическую, оборонную, торгово-экономическую сферы, а также вопросы энергетики, высоких технологий, транспорта, инфраструктуры, культуры, науки, туризма, спорта и продовольственной безопасности.
Однако пиком двустороннего сотрудничества специалисты называют подписанную тогда же «Совместную декларацию об укреплении многопланового стратегического партнерства между Азербайджанской Республикой и Итальянской Республикой».
Под этим документом стоят подписи Ильхама Алиева и тогдашнего премьер-министра Италии Джузеппе Конте.