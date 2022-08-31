ООН все-таки опубликовала доклад о положении уйгуров в Китае
Управление ООН по правам человека опубликовало доклад о преследовании уйгуров в Синьцзяне, публикацию которого откладывали несколько месяцев. Его выложили на официальном сайте организации.
Примечательно, что доклад был опубликован за несколько минут до окончания четырехлетнего срока полномочий верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет.
В документе утверждается, что власти Китая допустили «серьезные нарушения» прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая в рамках мер по борьбе с терроризмом и экстремизмом. ООН назвала эти действия в отношении уйгуров и мусульман преступлением против человечности.
В выводах доклада сказано, что китайское антитеррористическое законодательство «глубоко проблемно» с точки зрения международных стандартов прав человека и позволило властям осуществлять масштабные произвольные репрессии в отношении уйгуров и других мусульман региона.
Пекин отверг эти обвинения. «В Синьцзяне царит социальная стабильность, экономическое развитие, культурное процветание и религиозная гармония, люди всех этнических групп живут счастливой жизнью в мире и довольстве. Попытки США, западных стран и антикитайских сил использовать ООН в качестве прикрытия для манипулирования проблемами, связанными с Синьцзяном, обречены на провал», - заявила пресс-секретарь постпредства Китая Лю Юинь.
Власти КНР утверждают, что против них ведется кампания по дезинформации и лжи, сфабрикованной антикитайскими силами.
Управление Верховного комиссара ООН по правам человека говорило о планах выпустить доклад о ситуации в Синьцзяне с декабря 2021 года, напоминает The New York Times. С тех пор публикация несколько раз откладывалась, за что офис критиковали правозащитники. Перед окончанием срока полномочий Бачелет рассказала, что столкнулась с «невероятным давлением [с требованиями] публиковать или не публиковать доклад», передает BBC News.