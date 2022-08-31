ООН все-таки опубликовала доклад о положении уйгуров в Китае

Управление ООН по правам человека опубликовало доклад о преследовании уйгуров в Синьцзяне, публикацию которого откладывали несколько месяцев. Его выложили на официальном сайте организации.

Примечательно, что доклад был опубликован за несколько минут до окончания четырехлетнего срока полномочий верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет.

В документе утверждается, что власти Китая допустили «серьезные нарушения» прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая в рамках мер по борьбе с терроризмом и экстремизмом. ООН назвала эти действия в отношении уйгуров и мусульман преступлением против человечности.

В выводах доклада сказано, что китайское антитеррористическое законодательство «глубоко проблемно» с точки зрения международных стандартов прав человека и позволило властям осуществлять масштабные произвольные репрессии в отношении уйгуров и других мусульман региона.