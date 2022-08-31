В ходе очередной операции сотрудников отдела по борьбе с наркотиками Насиминского районного управления полиции были задержаны Акбар Акбаров и Маджид Дадашов, ранее осужденные за торговлю наркотическими средствами. При осмотре у них были обнаружены и изъяты 36 психотропных таблеток метадон, а также большое количество метамфетамина и героина.

Задержанные заявили в своих показаниях, что наркотики они получили от знакомой по имени Гюльнар и совершали наркокурьерную деятельность по ее приказу.

Продолжая оперативно-разыскные мероприятия, сотрудники правоохранительных органов задержали и передали следствию жительницу Ширванского района Гюльнар Ахмедову. Сообщается, что она снимала номер в одном из отелей Насиминского района.