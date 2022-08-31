В Баку задержана «наркобарон Гюльнар» фото
В ходе очередной операции сотрудников отдела по борьбе с наркотиками Насиминского районного управления полиции были задержаны Акбар Акбаров и Маджид Дадашов, ранее осужденные за торговлю наркотическими средствами. При осмотре у них были обнаружены и изъяты 36 психотропных таблеток метадон, а также большое количество метамфетамина и героина.
Задержанные заявили в своих показаниях, что наркотики они получили от знакомой по имени Гюльнар и совершали наркокурьерную деятельность по ее приказу.
Продолжая оперативно-разыскные мероприятия, сотрудники правоохранительных органов задержали и передали следствию жительницу Ширванского района Гюльнар Ахмедову. Сообщается, что она снимала номер в одном из отелей Насиминского района.
При осмотре номера, в котором она останавливалась, было обнаружено и изъято около 2 килограммов героина, метамфетамина, опиума, марихуаны, гашиша и психотропных веществ.
В своих показаниях Гюльнар Ахмедова заявила, что приобрела наркотики у неизвестного человека, с которым познакомилась в социальных сетях. Она отметила, что регулярно меняла место жительства, чтобы не быть пойманной полицейскими.
По данным источников в правоохранительных органах, Г.Ахмедова ранее работала секретарем у руководителя Ширванского городского отдела образования Паши Набиева.
Еще в 2015 году Гюльнар Ахмедова встречалась с состоятельными людьми в Ширване и Гаджигабуле и снимала их на видео, а затем шантажировала. В то время в отношении Гюльнар Ахмедовой и лиц, с которыми она состояла в сговоре, было возбуждено уголовное дело. Она была уволена со своей должности.