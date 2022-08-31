Проходной балл по специальности «Учитель математики» в этом году выше, чем на факультет «Правоведение»

«В этом году впервые проходной балл по специальности «Учитель математики» Бакинского государственного университета был выше, чем проходной балл по специальности «Правоведение». Об этом заявила председатель совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде.

Аббасзаде подчеркнула, что благодаря проводимым реформам в сфере образования, повышению заработной платы учителей, а также создаваемыми для них условиями среди молодых людей возросло желание стать учителем. Это говорит о повышении престижа данной профессии: «Математика и азербайджанский язык лежат в основе образования в средних общеобразовательных учреждениях. Успеваемость по другим предметам также находится на хорошем уровне. Итоги экзаменов этого года позволяют с уверенностью утверждать, что в результате пропаганды, а также реформ в сфере образования и заботы об учителях произошло изменение общественного мнения. Талантливые и грамотные молодые люди, набирающие высокие баллы, хотят стать учителями».