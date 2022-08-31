Глава «Азеришыг» выслушал проблемы жителей Губы и Гусара

Председатель ОАО «Азеришыг» Вугар Ахмедов 31 августа принял жителей Губинского и Гусарского районов в соответствии с распоряжением президента Ильхама Алиева о проведении приемов в городах и районах.

Прием состоялся в Губе в Центре Гейдара Алиева и прошел в соответствии с графиком приема граждан руководителями центральных органов исполнительной власти и других органов управления в городах и районах Азербайджана, сообщили haqqin.az в пресс-службе ведомства.

Перед приемом был посещен памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву в городе Губа, возложены цветы, выражено глубокое уважение к его памяти.

В ходе приема были даны ответы на соответствующие обращения, приняты меры по решению на месте некоторых поднятых вопросов, зарегистрировано письменное обращение по вопросам, требующим изучения.