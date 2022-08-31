Лукашенко рассказал, как отказался от денег Сороса

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, как в 90-е годы американский миллиардер Джордж Сорос предложил ему деньги на проекты по формированию в сознании граждан псевдоисторической правды, но он отказался. Слова президента Беларуси приводят российские СМИ.

По словам Лукашенко, Минск уже тогда стремился проводить суверенную политику, издавать собственные учебники, за что «стал ненавистным» Западу.

«Сорос первый ко мне приехал, деньги привез на «историческую правду», на учебники и так далее. Я ему честно и искренне сказал: вы больше к нам не приезжайте. Я не буду проводить эту политику. Вот тогда я и стал «тоталитарным диктатором», ненавистным, и наша страна в том числе. За что? За то, что мы хотели сами писать свои учебники, сами выстраивать свою жизнь, быть суверенными и независимыми», - сказал Лукашенко.