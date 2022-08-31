Лукашенко заявил о напряженной обстановке у белорусских границ

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время встречи со студентами вузов и учащимися учреждений общего среднего и среднего специального образования заявил, что обстановка у белорусских границ напряженная, сообщает БелТА.

«Очень напряжены сегодня наши вооруженные силы. Я это не скрываю. Пограничники, армия, милиция, спецслужбы… Потому что обстановка вокруг нашей страны не позволяет нам ни на минуту расслабиться. Мы с вами здесь ведем разговор, а они стоят на страже нашего мира», - подчеркнул белорусский лидер.