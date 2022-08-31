Европейская страна заинтересовалась Bayraktar

Румыния хочет приобрести у Турции 18 боевых беспилотников Bayraktar TB2 с оборудованием на общую сумму 300 млн евро. Об этом сообщает Digi24.

Первой новость опубликовала румынская G4Media на основании документа Минобороны Румынии. Ведомство предлагает парламенту согласовать такую закупку.

Из него следует, что речь идет о 18 дронах и сопроводительном оборудовании. Стоимость комплекса Bayraktar TB2 зависит от комплектации и может колебаться от 1 млн до 5 млн долларов.

Сейчас у румынской армии нет на вооружении ни одного Bayraktar.