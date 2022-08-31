Боррель о встрече Алиева, Мишеля и Пашиняна: важно продолжать работу

«Приветствую четвертую встречу, проведенную между председателем Евросовета Шарлем Мишелем, президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном». Об этом написал в Twitter глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, комментируя трехстороннюю встречу лидеров Азербайджана, Армении и ЕС, состоявшуюся накануне в Брюсселе.

Как отметил чиновник, ЕС продолжает поддерживать миролюбивый, безопасный и процветающий Южный Кавказ.

«Важно продолжать работу по продвижению мирного договора между Азербайджаном и Арменией», - заявил Боррель.