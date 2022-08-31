Армия Украины закрепляется на занятых территориях

Украинские военные продолжают бои на юге и закрепляются на занятых территориях. Об этом сообщила начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

"Наши подразделения ведут позиционные бои. Закрепляются на территориях, на которых находятся. Мы продолжаем уничтожать запасы врага, продолжаем держать под контролем транспортные пути, которыми они пытаются подтягивать резервы. Мы продолжаем уничтожать их командные пункты и места сосредоточения личного состава и техники. Это то, что касается уменьшения сил и мощностей врага", - отметила Гуменюк, слова которой приводят украинские СМИ.

По словам Гуменюк, в Херсонской области все еще остается большое количество российских сил. Она также отметила, что официальные заявления об освобождении конкретных населенных пунктов не предоставляются с гуманитарной точки зрения.