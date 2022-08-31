Путин так простился с Горбачевым видео
Президент России Владимир Путин посетил Центральную клиническую больницу (ЦКБ), где простился с Михаилом Горбачевым. По словам его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, церемонию прощания, которая пройдет 3 сентября, президент РФ не сможет посетить из-за плотного графика, сообщают российские СМИ.
«Мы знаем, что церемония прощания состоится 3 сентября, похороны, но, к сожалению, рабочий график президента ему не позволит это сделать 3 сентября, поэтому он принял решение обязательно это сделать сегодня», - сказал Песков.
Отвечая на вопрос журналистов о статусе похорон, пресс-секретарь президента РФ сказал, что на церемонии прощания будут элементы государственных похорон: «Там будут элементы государственных похорон в том плане, что будет почетный караул. Будет организовано прощание. В данном случае здесь государство будет оказывать помощь в организации этих похорон».
Президент СССР Михаил Горбачев умер 30 августа после продолжительной болезни.