Польша требует у Германии более триллиона долларов

Польша потребовала у Германии компенсацию ущерба, который ей нанесли нацисты во Второй мировой войне. Варшава оценила его в $1,3 трлн. Об этом заявил лидер правящей в Польше партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский, пишет Reuters.

"Сумма, которая была представлена как сумма понесенных потерь, самая ограниченная, консервативная. Ее можно значительно увеличить. Это 6 трлн 200 млрд злотых ($1,3 трлн – ред.). С точки зрения Германии и учитывая, что такие компенсации выплачиваются десятилетиями, для немецкой экономики это посильная сумма", - сказал политик во время выступления на церемонии презентации доклада о потерях, понесенных Польшей в результате нападения нацистской Германии и немецкой оккупации в 1939-1945 годах.

По словам Ярослава Качиньского, эта цель вписывается в концепцию восстановления функционирования Польши. Он подчеркнул, что несколько десятков стран получили компенсацию от Германии, а Польша - нет.