Генпрокурор Армении хочет вернуть смертную казнь

«Вопрос приобрел особую актуальность во время и после Второй Карабах ской войны», - заявили в пресс-службе Генпрокуратуры Армении.

По словам Давтяна, Генпрокуратура изучила международные обязательства Армении и пришла к выводу, что республика не имеет прямых международно-правовых обязательств касательно абсолютного запрета на смертную казнь.

«Запрет на смертную казнь установлен ст. 24 Конституции Армении, согласно третьей части которой никто не может быть приговорен к смертной казни или подвергнут смертной казни. Данная конституционная норма имеет императивный характер, т.е. запрет на смертную казнь может быть преодолен только посредством соответствующих конституционных поправок. В то же время, согласно ст. 76 Конституции Армении, во время чрезвычайного или военного положения основные права и свободы человека и гражданина могут быть в установленном законом порядке временно приостановлены или подвергнуты ограничениям лишь настолько, насколько этого требует ситуация – в пределах международных обязательств, принятых в отношении отклонения от обязательств во время чрезвычайного или военного положения», - заявил он.

Отмечается, что смертная казнь в Армении была отменена в апреле 2013 года – тогда парламент принял новый проект Уголовного кодекса, отменяющего смертную казнь. В новом Уголовном кодексе, вступившем в силу с 1 августа 2013 года, исключительная мера наказания заменена пожизненным заключением.