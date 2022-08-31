Молдова требует разъяснений после слов Лаврова

Министерство иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Молдовы попросило в четверг разъяснений от посольства РФ в связи с последним заявлением министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

"Министр иностранных дел и европейской интеграции Нику Попеску распорядился о вызове сегодня в МИДЕИ временного поверенного в делах Российской Федерации в Республике Молдова для получения разъяснений относительно заявлений главы российской дипломатии, а также для выражения позиции наших властей", - сообщается в телеграм-канале министерства.

Отметим, что ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров предостерег власти Молдовы от действий, направленных на создание опасности для российских военных в Приднестровье. По его словам, это будет расценено как нападение на Россию. Также Сергей Лавров, говоря о русскоязычных жителях Молдовы, заявил, что РФ будет их защищать.