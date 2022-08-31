Встреча Ильхама Алиева и Серджо Маттареллы в Риме фото; обновлено 17:42
«Лично я испытываю гордость от приема вас здесь, в Италии, во Дворце Киринале. В этом году мы отмечаем 30-летие установления дипломатических отношений между нашими странами. Сегодня утром вы приняли участие в открытии нового здания посольства Азербайджана в Италии. Это важный пример дружеских отношений между нашими странами. После визита в 2020 году, который свидетельствовал о стратегической важности отношений между Италией и Азербайджаном, я очень рад и испытываю чувство гордости снова приветствовать вас здесь». Об этом сказал Серджо Маттарелла в ходе своей приветственной речи.
В свою очередь, Ильхам Алиев отметил, что благодарен президенту Италии за приглашение и гостеприимство.
«Я также помню свой последний визит. Достигнутые договоренности ныне претворяются в жизнь. Во время прошлой встречи мы подписали важный документ о стратегическом партнерстве. В то же время мы говорили о создании азербайджано-итальянского университета. Сегодня же был сделан важный шаг в направлении создания итало-азербайджанского университета», - заявил глава государства.
* * * 17:12
В четверг, 1 сентября, в Риме состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом Италии Серджо Маттареллой, передает пресс-служба главы государства.
Отмечается, что во Дворце Киринале, где проходила встреча, в честь президента Азербайджана был выстроен почетный караул.
Затем президент Италии Серджо Маттарелла поприветствовал Ильхама Алиева. Азербайджанская делегация была представлена президенту Италии, а итальянская – Ильхаму Алиеву.