«Лично я испытываю гордость от приема вас здесь, в Италии, во Дворце Киринале. В этом году мы отмечаем 30-летие установления дипломатических отношений между нашими странами. Сегодня утром вы приняли участие в открытии нового здания посольства Азербайджана в Италии. Это важный пример дружеских отношений между нашими странами. После визита в 2020 году, который свидетельствовал о стратегической важности отношений между Италией и Азербайджаном, я очень рад и испытываю чувство гордости снова приветствовать вас здесь». Об этом сказал Серджо Маттарелла в ходе своей приветственной речи.

В свою очередь, Ильхам Алиев отметил, что благодарен президенту Италии за приглашение и гостеприимство.

«Я также помню свой последний визит. Достигнутые договоренности ныне претворяются в жизнь. Во время прошлой встречи мы подписали важный документ о стратегическом партнерстве. В то же время мы говорили о создании азербайджано-итальянского университета. Сегодня же был сделан важный шаг в направлении создания итало-азербайджанского университета», - заявил глава государства.