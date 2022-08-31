Макрон: назло Турции нужно говорить с Россией

Турция не должна быть единственной державой, разговаривающей с Москвой. Европа должна вести диалог с Россией. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает France-Presse.

«Кто хочет, чтобы Турция была единственной державой, которая продолжает вести переговоры с Россией? Мы не должны поддаваться какой-либо форме ложной морали, которая сделала бы нас бессильными», - сказал французский президент на совещании с французскими послами.

По его мнению, Евросоюз должен сам поддерживать диалог с Россией. Эммануэль Макрон уверен, что работа дипломата состоит в том, чтобы разговаривать со всеми, особенно с людьми, с которыми они не согласны. Это необходимо делать в координации с союзниками.

«Мы должны готовиться к долгой войне. Мы должны избегать эскалации и готовиться к миру. Подготовка мира означает переговоры со всеми сторонами, в том числе, как я делал всего несколько дней назад и буду делать это снова, с Россией», - отметил президент Франции.