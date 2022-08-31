Выступая с речью, министр Гейдаров отметил, что президент Ильхам Алиев всегда с особой чуткостью относился к вопросам обеспечения безопасности населения и территорий страны, напомнив, что личный состав министерства должен работать изо всех сил.

На совещании с участием заместителя министра Тапдыга Амирасланова и руководящего состава соответствующих структурных подразделений и структур были обсуждены вопросы, связанные с деятельностью государственной службы МЧС по контролю за маломерными судами и спасению на водах.

В четверг, 1 сентября, в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Азербайджана состоялось совещание под руководством министра генерал-полковника Кямаледдина Гейдарова.

Затем был заслушан отчет о деятельности Государственной службы по надзору за маломерными судами и спасению на водах. Было отмечено, что благодаря эффективной деятельности службы в текущем году не было зарегистрировано ни одного случая гибели на пляжах, контролируемых МЧС.

Было подчеркнуто, что меры безопасности реализуются не только на Апшеронском полуострове, но и на прибрежных территориях других городов и районов. Кроме того, была предоставлена подробная информация о проделанной работе по организации контроля за безопасной эксплуатацией маломерных судов.

Подводя итоги совещания, министр Кямаледдин Гейдаров отметил важные для решения вопросы и дал соответствующие поручения.