Миллиардер Варданян отказывается от российского гражданства и едет в Карабах

Российский миллиардер армянского происхождения Рубен Варданян объявил о решении отказаться от российского гражданства и переехать в Карабах. Свое видеообращение он опубликовал в соцсетях и YouTube.

По словам Варданяна, он понимает «какие риски я на себя беру, отказаться от российского гражданства», переехать в Карабах как гражданин Армении.

Варданян утверждает, что это решение «ему далось очень непросто, но так правильно». Все российские активы миллиардера будут переданы в семейный фонд. «Я все отдам в управление партнерам и передам в семейный фонд», - сказал Варданян российским СМИ.

Состояние Варданяна Forbes оценивает в $1 млрд, в 2021 году он занял 116 строчку в списке богатейших людей России.