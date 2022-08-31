Ученые открыли новый метод борьбы с лишним весом

Ученые доказали, что мозг напрямую может влиять на процесс жиросжигания без дополнительных стимулов извне. Ранее исследователи полагали, что мозг не регулирует процесс сжигания жира в человеческом организме, а только получает сигналы оттуда. Сейчас ученые обнаружили, что это не так, пишет научный журнал New Atlas.

Сотрудники Научно-исследовательского американского института Скриппса в Калифорнии создали два метода визуализации жировой ткани человека. В ходе экспериментов они выяснили, что сеть нейронов в жировой ткани напрямую связана с частью мозга, называемой ганглиями задних корешков.

"Обнаружение этих нейронов впервые предполагает, что мозг активно исследует жир, а не просто пассивно получает сообщения о нем", - сказал соавтор исследования Ли Е.

Ученые заблокировали связь между мозгом и жировыми тканями. Оказалось, что при отключении прямой связи с мозгом организм включает симпатическую систему, которая активирует процессы сжигания жира вне зависимости от того, занимаемся мы спортом или нет. Это открытие поможет многим людям в борьбе с лишним весом, так как теперь исследователи знают, что мозг способен напрямую влиять на процесс жиросжигания.