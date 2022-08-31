Вернувшаяся в Россию Пугачева ответила Соловьеву

Российская певица Алла Пугачева после долгого перерыва опубликовала у себя в «Инстаграме» пост, который посвящен телеведущему Владимиру Соловьеву. Ранее он резко высказался по поводу возвращения Пугачевой в Россию.

Соловьев возмутился возвращением певицы в Москву, заявив: «Вы зачем все это дерьмо тащите обратно в Россию. Вернулась некто Пугачева. Ножкой распахивает дверцу Rolls-Royce. Чтобы нас опять поучать? Да народ ответил, что думает о ней. Кто вообще решил, что если человек был когда-то великим, то его величие подтверждается молчанием в самые важные моменты в истории. Вернулась, чтобы детей в школу отправить? И не заметила, что муж нес, и не сказала ни слова? Приехала зачем? Деньги кончились? Да вряд ли…».

Позже последовал лаконичный ответ примадонны российской эстрады: «Жаль Володю. Так ведь и лопнуть можно от злости и хамства».