Завтра в Баку стартует престижный турнир по каратэ под названием «Каратэ-1 Премьер-лига». Сегодня состоялась пресс-конференция, посвященная соревнованию. В ней приняли участие президент Всемирной федерации карате (WKF) Антонио Эспинос, генсек Европейской федерации карате Давор Чипек, президент Национальной федерации карате Азербайджана Яшар Баширов, а также член сборной Азербайджана Асиман Гурбанлы.

«Хотел бы поблагодарить Федерацию карате Азербайджана за проведение этого крупного события, - говорит президент WKF. - Не так много городов могут провести такие важные соревнования. Глава Национальной федерации карате Азербайджана Яшар Баширов дал все гарантии относительного проведения этого турнира.

Это четвертая и последняя в этом году Премьер-лига. Соревнование собрало топовых каратистов по кумитэ и ката. Общее число участников составляет 346 человек из 58 стран.

Азербайджанские каратисты уже много лет находятся в топе мирового карате, выигрывают чемпионаты мира и Европы. Добились большого успеха и в Токио-2020. Федерация карате Азербайджана – одна из самых активных».

По словам Антонио Эспиноса, у каратэ есть шансы вернуться в олимпийскую программу.

«Мы серьезно работаем, чтобы карате было включено в программу Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе. В Токио-2020 карате показало хорошие результаты с точки зрения интереса зрителей и СМИ. Я не хочу сравнивать карате с другими видами спорта. Карате – прекрасный вид спорта и заслуживает быть в олимпийской программе».

Давор Чипек также выразил благодарность Азербайджану.

«Турнир соберет ведущих мировых атлетов, в числе которых будут и олимпийские призеры. Федерация карате Азербайджана вносит огромный вклад в развитие европейского карате. Европейская федерация карате никогда не забудет первые Европейские игры 2015 года, которые были проведены в Баку. На этих соревнованиях мы смогли показать всему миру, что такое карате и его ценность. Я уверен, что нас ждет еще один хорошо организованный турнир в Баку. Спасибо федерации за гостеприимство».

Президент Национальной федерации карате Азербайджана Яшар Баширов отметил, что Антонио Эспинос уже в пятый раз посещает Баку.

«Несмотря на занятость, Антонио Эспинос снова на четыре дня прибыл в Баку. Азербайджан привык принимать крупные спортивные старты, в том числе и по карате. Президент Ильхам Алиев лично принимал Антонио Эспиноса во время его второго визита в Баку. Он был в Баку во время Европейских игр 2015 года, а также Исламских игр солидарности 2017 года. Верю, что и турнир Премьер-лиги пройдет на самом высоком уровне.

В Баку приехали ведущие каратисты мира. По уровню Премьер-лигу можно сравнить с чемпионатом мира. Тяжело делать прогнозы. Но мы будем соревноваться дома. Поэтому я жду высоких результатов от наших каратистов. Думаю, у нас будет один или два финалиста. Жду три-четыре медали. На золото очевидно может претендовать Ирина Зарецкая. Она уже завоевала лицензию на Европейские игры 2023 года. Также жду золота от Асимана Гурбанлы».

Гурбанлы, в свою очередь, отметил, что азербайджанские спортсмены сделают все возможное для успешного выступления в турнире.

«Верю, что Премьер-лига пройдет на самом высоком уровне. Это большой турнир для нашей страны. От имени спортсменов могу вас заверить, что мы сделаем все возможное, чтобы успешно выступить в турнире и поднять наш флаг».