Путин назвал еще одну цель «спецоперации» в Украине

Президент России Владимир Путин в Калининграде в ходе урока «Разговоры о важном» рассказал школьникам о целях и задачах «специальной военной операции» в Украине.

По словам президента РФ, на территории Украины начали создавать «антироссийский анклав», который угрожает России. «Ликвидировать его - цель спецоперации», - отметил Путин.

Глава российского государства добавил, что миссией России и ее солдат является прекращение «войны, которую Киев вел против Донбасса»: «Поэтому ребята наши, которые там воюют, защищают и жителей Донбасса, и защищают саму Россию. И это, безусловно, заслуживает поддержки всего общества».

Отметим, что ранее в РФ заявляли, что целью «спецоперации» в Украине является «демилитаризация» и «денацификация» Украины, «защита людей от геноцида со стороны киевского неонацистского режима», «предотвращение угрозы Третьей мировой войны».